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Бостон Михайлюка здолав Нью-Йорк: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:35 120 0
Бостон Михайлюка здолав Нью-Йорк: результати матчів НБА
#NBA, #Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Зокрема, Бостон, за який виступає Святослав Михайлюк, переграв Нью-Йорк. Українець не виходив на майданчик у цьому поєдинку.

НБА - Регулярний чемпіонат
25 лютого

Детройт - Орландо 109:112 (30:32, 25:33, 30:25, 24:22)

Нью-Йорк - Бостон 102:116 (26:30, 32:32, 26:35, 18:19)

Міннесота - Бруклін 101:86 (23:22, 19:23, 28:21, 31:20)

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