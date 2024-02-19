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Команда Сходу встановила рекорд Матчу всіх зірок НБА за очками

Схід набрав 211 очок у традиційному NBA All-Star матчі
Сьогодні 09:39 143 0
Команда Сходу встановила рекорд Матчу всіх зірок НБА за очками
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Команда Сходу встановила історичний рекорд, перемігши команду Заходу в Матчі всіх зірок-2024.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Схід здолав Захід із рахунком 211:186 і перевершив досягнення за набраними очками в NBA All-Star грі.

Попередній рекорд належав команді Заходу, яка у 2016 році набрала 196 очок.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став центровий Міннесоти Карл-Ентоні Таунс – 50 очок.

MVP матчу визнали розігруючого Мілвокі Деміана Лілларда, який набрав 39 очок та зробив 6 асистів.

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