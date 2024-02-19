Команда Сходу встановила рекорд Матчу всіх зірок НБА за очками

Джерело - Чемпіон.
Команда Сходу встановила історичний рекорд, перемігши команду Заходу в Матчі всіх зірок-2024.
Про це повідомляє пресслужба НБА.
Схід здолав Захід із рахунком 211:186 і перевершив досягнення за набраними очками в NBA All-Star грі.
Попередній рекорд належав команді Заходу, яка у 2016 році набрала 196 очок.
Найрезультативнішим гравцем поєдинку став центровий Міннесоти Карл-Ентоні Таунс – 50 очок.
MVP матчу визнали розігруючого Мілвокі Деміана Лілларда, який набрав 39 очок та зробив 6 асистів.
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