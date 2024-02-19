Команда Сходу обіграла команду Заходу в Матчі всіх зірок НБА-2024

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став центровий Міннесоти Карл-Ентоні Таунс

Джерело - Чемпіон.

Команда Сходу здобула перемогу над командою Заходу в межах традиційного Матчу всіх зірок НБА.

Зустріч завершилася з рахунком 211:186.

Найрезультативнішим гравцем поєдинку став центровий Міннесоти Карл-Ентоні Таунс – 50 очок.

MVP матчу визнали розігруючого Мілвокі Деміана Лілларда, який набрав 39 очок та зробив 6 асистів.

Матч усіх зірок НБА-2024

19 лютого

Команда Сходу – Команда Заходу 211:186 (53:47, 51:42, 56:47, 51:50)

Команда Сходу: Ліллард (39 + 6 передач), Халібертон (32 + 7 підбирань + 6 передач), ЯАдетокумбо (23 + 7 підбирань), Тейтум (20), Адебайо (3) – старт; Браун (36 + 8 підбирань), Барнс (16 + 8 підбирань), Брансон (12), Максі (10), Мітчелл (9 + 7 підбирань), Банкеро (6 + 9 підбирань), Янг (5 + 7 передач).

Команда Заходу: Гілджес-Александер (31 + 6 передач), Дюрент (18), Йокич (13 + 9 передач), Джеймс (8), Дончич (7 + 7 підбирань + 7 передач) – старт; Таунс (50 + 8 підбирань), Каррі (16 + 8 передач), Букер (15 + 7 передач), Джордж (13), Девіс (6 + 8 підбирань + 8 передач), Леонард (5), Едвардс (4)

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