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Політехніка Галичина виявилася сильнішою за СумДУ в 1/8 Кубка України

Львівська команда вийшла до чвертьфіналу змагань
Сьогодні 22:18 81 0
Політехніка Галичина виявилася сильнішою за СумДУ в 1/8 Кубка України
#Політехніка-Галичина

Джерело - Чемпіон.

Політехніка-Галичина обіграла СумДУ межах 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 72:65 на користь львів'ян.

У переможців дабл-дабл оформили Дмитро Ходов (18 очок та 10 підбирань) та Ярослав Карпюк (20 очок та 12 підбирань).

У СумДу найкращими стали Нікіта Бондаренко з 15 очками та 8 підбираннями і Максим Михайлов – 17 очок та 7 підбирань.

Завтра, 18 лютого о 17:00, в 1/4 фіналу турніру Прометей зіграє з Політехнікою-Галичиною. Переможець цієї пари завоює першу путівку до Фіналу чотирьох Кубку України

Кубок України
1/8 фіналу, 17 лютого

Політехніка-Галичина – СумДУ 72:65 (13:13, 19:23, 23:10, 17:19) / статистика

Політехніка-Галичина: Качанов 5 + 7 підбирань + 6 передач, Ходов 18 + 10 підбирань + 5 передач, Смітюк 4 + 5 підбирань, Карпюк 20 + 12 підбирань, Сафонов 15 + 7 передач – старт; Станішевський 8, Бартоломеєв 2 + 5 підбирань, Пашолок 0

СумДУ: Філоненко 11 + 6 підбирань, Ларін 5 + 6 передач, Михайлов 17 + 7 підбирань, Гончаров 7, Бондаренко 15 + 8 підбирань + 5 передач – старт; Кузьмін 10, Кіктєв 0, Плясов 0, Ройко 0

Перший етап Кубка України з баскетболу відбуватиметься з 17 лютого по 3 березня. Чотири переможці вийдуть до Фіналу чотирьох Кубку України. 

Фінал чотирьох Кубку України заплановано на 9-10 березня.

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