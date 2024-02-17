Прометей здолав Ніко-Баскет та вийшов до чвертьфіналу Кубка України

Зустріч завершилася з рахунком 84:76

Джерело - Чемпіон.

Прометей здобув перемогу над Ніко-Баскет у межах 1/8 фіналу Кубка України з баскетболу.

Зустріч завершилася з рахунком 84:76.

Найрезультативнішим баскетболістом матчу став гравець Ніко-Баскета Владислав Орзул, який набрав 24 очки, 10 підбирань та 2 передачі.

Завтра, 18 лютого о 17:00, в 1/4 фіналу турніру Прометей зіграє з Політехнікою-Галичиною. Переможець цієї пари завоює першу путівку до Фіналу чотирьох Кубку України

Кубок України

1/8 фіналу, 17 лютого

Прометей – МБК Ніко-Баскет 84:76 (27:18, 19:28, 21:17, 17:13)

Прометей: Клевзуник 16 + 7 підбирань, Клімов 15, Микита Безима 8, Клебан 6, Максим Безима 1 — старт, Бублик 22, Петренко 7, Шавгаров 4 + 5 передач, Сандул 3 + 4 підбирання, Головчик 2

Ніко-Баскет: Орзул 24 + 10 підбирань - 6 втрат, Лук’ян 20 + 7 підбирання + 6 перехоплення + 4 передачі - 5 втрат, Штанько 13 + 5 підбирань, Гарбар 7 + 2 блок-шота, Горячий 7 — старт, Лутвалієв 3 - 6 втрат, Товкач 2 + 6 підбирань

Перший етап Кубка України з баскетболу відбуватиметься з 17 лютого по 3 березня. Чотири переможці вийдуть до Фіналу чотирьох Кубку України.

Фінал чотирьох Кубку України заплановано на 9-10 березня.

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