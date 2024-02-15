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Сакраменто з Ленем обіграло Денвер: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:12 130 0
Сакраменто з Ленем обіграло Денвер: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
15 лютого

Шарлотт - Атланта 122:99 (29:31, 32:24, 35:25, 26:19)

Філадельфія - Маямі 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)

Орландо - Нью-Йорк 118:100 (27:36, 38:19, 24:22, 29:23)

Бостон - Бруклін 136:86 (30:15, 38:17, 33:23, 35:31)

Український гравець Бостона Святослав Михайлюк відіграв 13 хвилин та набрав 2 очки.

Торонто - Індіана 125:127 (35:31, 36:34, 32:36, 22:26)

Клівленд - Чикаго 108:105 (25:32, 18:17, 28:27, 37:29)

Мемфіс - Г'юстон 121:113 (36:21, 22:28, 26:32, 37:32)

Новий Орлеан - Вашингтон 133:126 (31:26, 37:34, 31:38, 34:28)

Даллас - Сан-Антоніо 116:93 (25:32, 31:19, 32:14, 28:28)

Юта - Лейкерс 122:138 (28:34, 41:36, 23:38, 30:30)

Денвер - Сакраменто 98:102 (27:16, 26:25, 21:30, 24:31)

Фінікс - Детройт 116:100 (37:25, 33:16, 29:28, 17:31)

Голден Стейт - Кліпперс 125:130 (30:23, 29:29, 38:34, 28:44)

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