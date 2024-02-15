Сакраменто з Ленем обіграло Денвер: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
Шарлотт - Атланта 122:99 (29:31, 32:24, 35:25, 26:19)
Філадельфія - Маямі 104:109 (33:33, 29:27, 20:23, 22:26)
Орландо - Нью-Йорк 118:100 (27:36, 38:19, 24:22, 29:23)
Бостон - Бруклін 136:86 (30:15, 38:17, 33:23, 35:31)
Український гравець Бостона Святослав Михайлюк відіграв 13 хвилин та набрав 2 очки.
Торонто - Індіана 125:127 (35:31, 36:34, 32:36, 22:26)
Клівленд - Чикаго 108:105 (25:32, 18:17, 28:27, 37:29)
Мемфіс - Г'юстон 121:113 (36:21, 22:28, 26:32, 37:32)
Новий Орлеан - Вашингтон 133:126 (31:26, 37:34, 31:38, 34:28)
Даллас - Сан-Антоніо 116:93 (25:32, 31:19, 32:14, 28:28)
Юта - Лейкерс 122:138 (28:34, 41:36, 23:38, 30:30)
Денвер - Сакраменто 98:102 (27:16, 26:25, 21:30, 24:31)
Фінікс - Детройт 116:100 (37:25, 33:16, 29:28, 17:31)
Голден Стейт - Кліпперс 125:130 (30:23, 29:29, 38:34, 28:44)