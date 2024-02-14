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Сакраменто з Ленем поступився Фініксу: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:28 170 0
Сакраменто з Ленем поступився Фініксу: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
14 лютого

Бруклін - Бостон 110:118 (30:36, 27:36, 25:26, 28:20)

Орландо - Оклахома 113:127 (32:31, 20:29, 30:32, 31:35)

Мілвокі - Маямі 97:123 (28:40, 24:29, 24:29, 21:25)

Портленд - Міннесота 109:121 (26=5:37, 26:22, 32:25, 26:37)

Фінікс - Сакраменто 130:125 (38:39, 26:28, 30:25, 36:33)

Українець Олексій Лень відіграв 7 хвилини 06 секун, не набравши очок і зробив три підбори.

Лейкерс - Детройт 125:111 (34:24, 37:24, 28:31, 26:32)

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