Колишнього гравця Міннесоти та чемпіона НБА-2021 у складі Мілвокі Бріна Форбса заарештовано за звинуваченням у тяжкому злочині третього ступеня.

Про це повідомляє інсайдерка Мерая Медіна.

Форбса звинувачують у нападі та удушенні члена сім’ї. Повідомляється, що Брін вдарив матір двох своїх дітей, а потім почав її душити.

Суд встановив заставу в розмірі 7 500 доларів.

Минулого року Форбса заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві. Звинувачення було після того, як минулого місяця гравець завершив програму досудового перевиховання.

