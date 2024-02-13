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Форбс заарештований за звинуваченням у сімейному насильстві

Сьогодні 22:59 175 0
Форбс заарештований за звинуваченням у сімейному насильстві
Фото Getty Images

Джерело - Чемпіон.

Колишнього гравця Міннесоти та чемпіона НБА-2021 у складі Мілвокі Бріна Форбса заарештовано за звинуваченням у тяжкому злочині третього ступеня.

Про це повідомляє інсайдерка Мерая Медіна.

Форбса звинувачують у нападі та удушенні члена сім’ї. Повідомляється, що Брін вдарив матір двох своїх дітей, а потім почав її душити.

Суд встановив заставу в розмірі 7 500 доларів.

Минулого року Форбса заарештували за звинуваченням у домашньому насильстві. Звинувачення було після того, як минулого місяця гравець завершив програму досудового перевиховання.

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