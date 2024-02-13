Київ-Баскет орендував гравця Черкаських Мавп

Черкаські Мавпи віддали свого центрового в оренду

Київ-Баскет підсилився перспективним центровим Сергієм Скірою, що виступатиме за клуб на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

В цьому сезоні вихованець одеської школи баскетболу Скіра прийняв участь в усіх 24-х зустрічах регулярного чемпіонату в складі Черкаських Мавп, кольори яких Сергій захищав з 2020 року.

Гравець зростом 210 сантиметрів проводить нинішнього сезону на майданчику в середньому 23:06 хвилини за гру, набирає 8.5 очок, робить 7.5 підбирань та влучає 55% ближніх кидків.

Київ-Баскет наразі знаходиться на четвертій сходинці турнірної таблиці, маючи 14 перемог у 24 матчах, тоді як Черкаські Мавпи йдуть п'ятими з показником 12 перемог у 24 іграх.

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