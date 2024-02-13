Денвер поступився Мілвокі, Міннесота переграла Кліпперс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
13 лютого
Шарлотт - Індіана 111:102 (25:24, 23:25, 33:31, 30:22)
Клівленд - Філадельфія 121:123 (33:34, 29:32, 30:25, 29:32)
Торонто - Сан-Антоніо 99:122 (28:34, 22:33, 25:36, 24:19)
Атланта - Чикаго 126:136 (33:26, 26:34, 33:37, 34:39)
Г'юстон - Нью-Йорк 105:103 (29:22, 28:21, 17:28, 31:32)
Мемфіс - Новий Орлеан 87:96 (26:31, 21:30, 26:25, 14:10)
Мілвокі - Денвер 112:95 (28:23, 32:21, 31:19, 21:32)
Даллас - Вашингтон 112:104 (26:22, 25:36, 27:30, 34:16)
Юта - Голден Стейт 107:129 (26:34, 29:29, 25:30, 27:36)
Кліпперс - Міннесота 100:121 (24:28, 29:21, 19:40, 28:32)