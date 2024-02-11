Лейкерс оголосили про підписання Дінвідді

Розігруючий Спенсер Дінвідді став гравцем Лейкерс.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

30-річний баскетболіст гратиме у новій команді під 26-м номером.

Перед дедлайном Спенсер перейшов із Брукліна до Торонто в обмін на Денніса Шрьодера та Таддеуса Янга.

Торонто відрахував Дінвідді, щоб не платити йому бонус у 1,5 млн доларів за кількість проведених матчів у сезоні.

У цьому сезоні Спенсер провів 48 матчів у складі Брукліна, в середньому набираючи 12,6 очка, 3,3 підбирання, 6,0 передачі.