Бостон може відрахувати Михайлюка

Бостон може відрахувати атакувального захисника Святослава Михайлюка, щоб звільнити місце в заявці для підписання Сета Каррі.

Про це повідомляє NESN.

Каррі перед дедлайном перейшов з Даллас Маверікс у Шарлотт Горнетс, Очікується, що Шарлотт викупить контракт Сета, якому потім Бостон може запропонувати контракт.

Каррі реалізує 43% триочкових за кар’єру в НБА і вважається топснайпером. Журналіст NESN Джио Рівера вважає, що Каррі стане апгрейдом резерву Селтікс, якщо замінить Михайлюка в складі.