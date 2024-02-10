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БК Рівне підписав форварда збірної Панами

Сьогодні 12:25 194 0
БК Рівне підписав форварда збірної Панами
#БК Рівне

Джерело - basket.com.ua.

Форвард збірної Панами Тайлер Гаскінс став гравцем баскетбольного клубу Рівне.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Гаскінс (193 см, 93 кг) - випускник St. Peter’s 2015 року, де в NCAA набирав 9.2 очка, 2.4 підбирання та 1.7 передачі. Після закінчення університету почав професійну кар’єру та вже встиг пограти в Панамі, Чилі, США, Румунії, та Естонії.

Першу половину сезону 2023/24 Тайлер провів в Естонії в Латвійсько-Естонській баскетбольній лізі у команді Kalev Tallinn/SNABB, де в середньому набирав 8.7 очка, 3.7 підбирання та 1.7 результативних передач в 10 матчах.

У складі збірної Панами Гаскінс востаннє грав у кваліфікації чемпіонату світу-2023. Всього за панамську національну команду форвард зіграв 6 матчів, в яких набирав 3.0 очка, 1.5 передачі та 1.3 підбирання.

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