Голден Стейт переграв Індіану, Лейкерс поступився Денверу: результати матчів НБА

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
09 лютого
Індіана – Голден Стейт 109:131 (34:45, 24:25, 18:25, 33:36)
Орландо – Сан-Антоніо 127:111 (23:20, 38:24, 37:41, 29:26)
Бруклін – Клівленд 95:118 (21:32, 30:27, 18:31, 26:28)
Нью-Йорк – Даллас 108:122 (22:28, 26:31, 23:28, 37:35)
Мемфіс – Чикаго 110:118 (31:27, 25:25, 25:28, 29:38)
Мілвокі – Міннесота 105:129 (26:30, 27:33, 22:39, 30:27)
Фінікс – Юта 129:115 (40:28, 35:38, 34:24, 20:25)
Лейкерс – Денвер 106:114 (23:29, 26:30, 30:24, 27:31)
Портленд – Детройт 122:128 OT (30:25, 41:31, 26:28, 23:36, 2:8)
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