Бостон Михайлюка переміг Атланту, Сакраменто Леня поступилося Детройту: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
08 лютого
Вашингтон – Клівленд 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34)
Шарлотт – Торонто 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32)
Філадельфія – Голден Стейт 104:127 (22:15, 23:33, 23:43, 36:36)
Бостон – Атланта 125:117 (35:37, 36:30, 24:23, 30:27)
Святослав Михайлюк на майданчик не виходив.
Маямі – Сан-Антоніо 116:104 (32:31, 21:20, 25:26, 38:27)
Сакраменто – Детройт 120:133 (36:31, 27:39, 36:27, 21:36)
Олексій Лень не відіграв жодної хвилини.
Кліпперс – Новий Орлеан 106:117 (19:36, 28:19, 22:24, 37:38)
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!