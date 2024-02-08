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Бостон Михайлюка переміг Атланту, Сакраменто Леня поступилося Детройту: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:52 256 0
Бостон Михайлюка переміг Атланту, Сакраменто Леня поступилося Детройту: результати матчів НБА
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
08 лютого

Вашингтон – Клівленд 106:114 (27:27, 30:30, 22:23, 27:34)

Шарлотт – Торонто 117:123 (36:27, 24:27, 37:37, 20:32)

Філадельфія – Голден Стейт 104:127 (22:15, 23:33, 23:43, 36:36)

Бостон – Атланта 125:117 (35:37, 36:30, 24:23, 30:27)

Святослав Михайлюк на майданчик не виходив.

Маямі – Сан-Антоніо 116:104 (32:31, 21:20, 25:26, 38:27)

Сакраменто – Детройт 120:133 (36:31, 27:39, 36:27, 21:36)

Олексій Лень не відіграв жодної хвилини.

Кліпперс – Новий Орлеан 106:117 (19:36, 28:19, 22:24, 37:38)

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