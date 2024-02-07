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Київ-Баскет обіграв БІПА-Одеську область у Суперлізі

Київський клуб вперше в сезоні оформив 5-матчеву серію перемог.
Сьогодні 17:05 145 0
Київ-Баскет обіграв БІПА-Одеську область у Суперлізі
#Київ-Баскет, #БІПА

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув перемогу над БІПА-Одеська областьу межах Суперліги України.

Зустріч завершилася з рахунком 81:63.

Київський клуб вперше в сезоні оформив 5-матчеву серію перемог.

Найрезультативнішими у матчі стали Брентлі Байнум з Київ-Баскета (16 очок, 2 підбирання і 1 асист) і Маркус Льюїс з БІПИ (16 очок і 3 підбирання).

Суперліга - Регулярний чемпіонат
7 лютого

Київ-Баскет - БІПА 81:63 (24:17, 18:12, 17:17, 22:17)

Київ-Баскет: Кісільчук 5, Зайцев 2, Буренко 15, Заплотинський 12 + 11 підбирань, Байнум 16 – старт; Юрченко 15, Когут 9, Кошеватський 5, Стародуб 2, Фреш-Стаханов 0, Іванов 0

БІПА: Вітлі 3 – 5 втрат, Ткаченко 8 + 7 підбирань, Рябчук 10 + 5 підбирань, Кадигроб 2, Льюіс 16 – старт; Соловей 6, Бугорський 6, Шашков 5. Баранов 3, Рудик 2, Нєамцу 2, Рикунов 0

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