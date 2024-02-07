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Чикаго дотиснув Міннесоту, Даллас переграв Бруклін: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:13 255 0
Чикаго дотиснув Міннесоту, Даллас переграв Бруклін: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
07 лютого

Індіана - Г’юстон 132:129 (41:39, 27:36, 38:24, 26:30)

Бруклін - Даллас 107:119 (24:31, 23:34, 30:30, 30:24)

Маямі - Орландо 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20)

Нью-Йорк - Мемфіс 123:113 (33:24, 37:22, 27:28, 26:39)

Чикаго - Міннесота 129:123 OT (22:33, 25:36, 36:23, 32:23, 14:8)

Юта - Оклахома-Сіті 124:117 (28:33, 33:35, 35:24, 28:25)

Фінікс - Мілвокі 114:106 (22:23, 26:26, 31:24, 35:33)

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