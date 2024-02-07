Чикаго дотиснув Міннесоту, Даллас переграв Бруклін: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
07 лютого
Індіана - Г’юстон 132:129 (41:39, 27:36, 38:24, 26:30)
Бруклін - Даллас 107:119 (24:31, 23:34, 30:30, 30:24)
Маямі - Орландо 121:95 (26:19, 30:30, 40:26, 25:20)
Нью-Йорк - Мемфіс 123:113 (33:24, 37:22, 27:28, 26:39)
Чикаго - Міннесота 129:123 OT (22:33, 25:36, 36:23, 32:23, 14:8)
Юта - Оклахома-Сіті 124:117 (28:33, 33:35, 35:24, 28:25)
Фінікс - Мілвокі 114:106 (22:23, 26:26, 31:24, 35:33)