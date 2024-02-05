Бостон з Михайлюком обіграв Мемфіс: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У ніч проти понеділка, 5 лютого, відбулися дев'ять матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат

5 лютого

Денвер – Портленд 112:103 (25:37, 35:26, 26:21, 26:19)

Юта – Мілвокі 123:108 (32:26, 21:37, 30:32, 40:13)

Міннесота – Г'юстон 111:90 (31:23, 17:21, 32:20, 31:26)

Оклахома – Торонто 135:127 OT (23:33, 24:30, 34:24, 29:23, 8:8, 17:9)

Маямі – Кліпперс 95:103 (22:19, 21:24, 24:26, 28:34)

Шарлотт – Індіана 99:115 (13:26, 31:29, 32:36, 23:24)

Бостон – Мемфіс 131:91 (29:20, 41:30, 29:26, 32:15)

Українець Святослав Михайлюк провів на майданчику майже 7 хвилин, за цей час він набрав 6 очок (2/5 триочкові), 2 підбирання та 3 передачі.

Вашингтон – Фінікс 112:140 (28:42, 30:37, 28:37, 26:24)

Детройт – Орландо 99:111 (29:24, 18:26, 28:28, 24:33)