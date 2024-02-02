ФБУ відсторонила арбітрів Поворознюка та Педьєва

Джерело - Чемпіон.

На засіданні Директорату Федерації баскетболу України надали оцінку суддівства в матчі між Рівним та Київ-Баскетом, а також розглянули питання щодо публічних висловлювань Дмитра Забірченка та Артема Сліпенчука під час черкаського баблу.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Технічна комісія ФБУ визнала, що суддя матчу Рівне – Київ-Баскет Денис Поворознюк припустився помилки, яка могла вплинути на результат, Володимир Педьєв допустив більше допустимої норми помилок (8). У підсумку ФБУ відсторонила обох арбітрів без переведення до нижчих дивізіонів з 3 по 23 лютого.

Головний тренер Київ-Баскета Дмитро Забірченко та головний тренер Черкаських Мавп Артем Сліпенчук оштрафовані за свої висловлювання після матчів з Рівним.

Нагадаємо, гравці, які без поважної причини не прибудуть у розташування збірної України, отримують відсторонення на 2 роки.

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