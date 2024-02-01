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Даллас поступився Міннесоті, Оклахома переграла Денвер: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:13 191 0
Даллас поступився Міннесоті, Оклахома переграла Денвер: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
01 лютого

Вашингтон - Кліпперс 109:125 (35:37, 25:29, 19:40, 30:19)

Шарлотт - Чикаго 110:117 (27:28, 32:29, 27:29, 24:31)

Клівленд - Детройт 128:121 (30:23, 34:34, 32:34, 32:30)

Маямі - Сакраменто 115:106 (28:22, 31:33, 31:29, 25:22)

Оклахома-Сіті - Денвер 105:100 (19:28, 28:23, 26:21, 32:28)

Сан-Антоніо - Орландо 98:108 (30:27, 21:30, 21:34, 26:17)

Міннесота - Даллас 121:87 (24:21, 28:27, 31:22, 38:17)

Г'юстон - Новий Орлеан 99:110 (25:33, 29:28, 25:23, 20:26)

Бруклін - Фінікс 120:136 (30:30, 31:34, 26:42, 33:30)

Портленд - Мілвокі 119:116 (37:38, 30:27, 29:26, 23:25)

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