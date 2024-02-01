Даллас поступився Міннесоті, Оклахома переграла Денвер: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
01 лютого
Вашингтон - Кліпперс 109:125 (35:37, 25:29, 19:40, 30:19)
Шарлотт - Чикаго 110:117 (27:28, 32:29, 27:29, 24:31)
Клівленд - Детройт 128:121 (30:23, 34:34, 32:34, 32:30)
Маямі - Сакраменто 115:106 (28:22, 31:33, 31:29, 25:22)
Оклахома-Сіті - Денвер 105:100 (19:28, 28:23, 26:21, 32:28)
Сан-Антоніо - Орландо 98:108 (30:27, 21:30, 21:34, 26:17)
Міннесота - Даллас 121:87 (24:21, 28:27, 31:22, 38:17)
Г'юстон - Новий Орлеан 99:110 (25:33, 29:28, 25:23, 20:26)
Бруклін - Фінікс 120:136 (30:30, 31:34, 26:42, 33:30)
Портленд - Мілвокі 119:116 (37:38, 30:27, 29:26, 23:25)