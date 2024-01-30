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Прометей програв Венеції у матчі Єврокубка

Сьогодні 23:26 78 0
Прометей програв Венеції у матчі Єврокубка
#БК Прометей

Джерело - Чемпіон.

Прометей на виїзді поступився італійській Венеції у матчі Єврокубка. 

Матч завершився з рахунком 108:90. Українська команда провалила другу половину зустрічі.

Єврокубок. Група А
30 січня

Венеція - Прометей 108:90 (18:28, 27:29, 38:14, 25:19)

Венеція: Спіссу, Хейдеггер, Касарін, Де Ніколао, Януцци, Такер, О'Коннелл, Жанелідзе, Паркс, Брукс, Сімс, Вілтжер, Тессіторі, Кабенге, Ванін

Прометей: Клавелл, Марч, Лукашов, Санон, Грей, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Липовий, Кеннеді, Балвін, Одіасе, Кулбока

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