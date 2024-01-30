Американський захисник після 11 сезонів в НБА перейшов у російський клуб

Американський баскетболіст Вілл Бартон підписав контракт з московським цска.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до кінця цього сезону.

Бартон у 2012 році був обраний на драфті під №40. На його рахунку 699 матчів у НБА у складі Портленда, Денвера, Вашингтона та Торонто.

Після завершення минулого сезону захисник отримав статус вільного агента.

цска та всі інші російські клуби та збірні відсторонені від участі в міжнародних змаганнях після початку повномасштабного вторгнення росії на територію України.