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Дончич встановив черговий рекорд НБА

Сьогодні 16:41 318 0
Дончич встановив черговий рекорд НБА
#Лука Дончич

Джерело - Чемпіон.

Словенський нападник Далласа Лука Дончич у матчі з Орландо (131:129) набрав 45 очок і віддав 15 передач та встановив черговий рекорд. 

Про це повідомляє statmuse.com.

Для нього це вже другий матч за кар’єру з 45+ очок і 15+ асистів.

Словенець - перший гравець в історії НБА, хто має два таких матчі. По одному матчу з 45+/15+ мають Гейл Гудріч, Айзея Томас, Джеймс Харден та Трей Янг.

Також Лука зумів перетнути позначку у 3 000 результативних пасів за кар’єру. Лише лідер Далласа і Леброн Джеймс до настання 25-річчя мали 10+ тисяч очок і по 3+ тисячі підбирань та асистів.

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