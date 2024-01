Дончич встановив черговий рекорд НБА

Словенський нападник Далласа Лука Дончич у матчі з Орландо (131:129) набрав 45 очок і віддав 15 передач та встановив черговий рекорд.

Про це повідомляє statmuse.com.

Для нього це вже другий матч за кар’єру з 45+ очок і 15+ асистів.

Словенець - перший гравець в історії НБА, хто має два таких матчі. По одному матчу з 45+/15+ мають Гейл Гудріч, Айзея Томас, Джеймс Харден та Трей Янг.

Також Лука зумів перетнути позначку у 3 000 результативних пасів за кар’єру. Лише лідер Далласа і Леброн Джеймс до настання 25-річчя мали 10+ тисяч очок і по 3+ тисячі підбирань та асистів.

This is only the sixth time in NBA history a player has recorded 45+ points and 15+ assists.



Luka's done it twice this season. MAGIC. #MFFL pic.twitter.com/QhtCVNeo3s