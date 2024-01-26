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Сакраменто Леня переграв Голден Стейт, Бостон з Михайлюком розгромив Маямі: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:48 282 0
Сакраменто Леня переграв Голден Стейт, Бостон з Михайлюком розгромив Маямі: результати матчів НБА
#NBA, #Олексій Лень, #Святослав Михайлюк, #Сакраменто Кінгс, #Бостон Селтікс

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
26 січня

Вашингтон – Юта 108:123 (29:36, 27:28, 22:34, 30:25)

Індіана – Філадельфія 134:122 (34:25, 39:36, 37:28, 24:33)

Бруклін – Міннесота 94:96 (31:24, 17:36, 26:21, 20:15)

Нью-Йорк – Денвер 122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18)

Маямі – Бостон 110:143 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30)

Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті 3 хвилини та заробив 6 очок.

Голден Стейт – Сакраменто 133:134 (32:40, 40:35, 29:29, 32:30)

Олексій Лень не виходив на майданчик.

Лейкерс – Чикаго 141:132 (31:32, 42:25, 39:36, 29:39)

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