Сакраменто Леня переграв Голден Стейт, Бостон з Михайлюком розгромив Маямі: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
26 січня
Вашингтон – Юта 108:123 (29:36, 27:28, 22:34, 30:25)
Індіана – Філадельфія 134:122 (34:25, 39:36, 37:28, 24:33)
Бруклін – Міннесота 94:96 (31:24, 17:36, 26:21, 20:15)
Нью-Йорк – Денвер 122:84 (33:21, 29:20, 36:25, 24:18)
Маямі – Бостон 110:143 (29:42, 35:35, 26:36, 20:30)
Українець Святослав Михайлюк провів на паркеті 3 хвилини та заробив 6 очок.
Голден Стейт – Сакраменто 133:134 (32:40, 40:35, 29:29, 32:30)
Олексій Лень не виходив на майданчик.
Лейкерс – Чикаго 141:132 (31:32, 42:25, 39:36, 29:39)