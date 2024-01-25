Київ-Баскет переміг Прикарпаття-Говерлу у матчі Суперліги

Київ-Баскет здобув десяту перемогу у чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет переміг Прикарпаття-Говерлу у матчі української баскетбольної Суперліги.

Матч завершився рахунком 79:67 на користь БК Київ-Баскет.

У переможців найрезультативнішим гравцем став Брентлi Байнум - 25 очок. Результативний матч також провів Павло Буренко - 20 очок.

У складі Говерли Степан Лесик оформив дабл-дабл (14 очок + 11 підбирань). 11 очок набрав Сергій Старцев.

Суперліга. Регулярний чемпіонат

Черкаси, ПС Будівельник

25 січня

Прикарпаття-Говерла - Київ-Баскет 67:79 (10:25, 18:21, 21:18, 18:15)

Прикарпаття-Говерла: Лесик 14 + 11 підбирань - 6 втрат, Старцев 11 – 5 втрат, Кабацюра 9, Горобченко 7, Чугунов 4 – старт; Аврахов 8, Луценко 6, Жулавський 4, Лонюк 4, Дроздов 0, Музиченко 0.

Київ-Баскет: Байнум 25 + 5 підбирань + 6 передач + 3 перехоплення - 5 втрат, Буренко 20 + 7 передач - 6 втрат, Заплотинський 6 + 7 підбирань, Зайцев 6, Когут 2 — старт, Юрченко 11, Стародуб 3, Кісільчук 2, Кошеватський 2, Фреш-Стаханов 2, Iванов 0.

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