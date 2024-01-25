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Голмгрен та Вембаньяма встановили історичне досягнення в історії НБА

Сьогодні 17:56 202 0
Голмгрен та Вембаньяма встановили історичне досягнення в історії НБА

Джерело - Чемпіон.

Головні претенденти на нагороду Новачок року Чет Голмгрен та Віктор Вембаньяма за свій перший сезон одночасно поставили 100+ блок-шотів і влучили 50+ дальніх.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Це перший сезон в історії НБА, коли відразу два новачки досягають такого показника. Варто сказати, що до кінця сезону вони значно покращать ці показники, адже команди лише подолали екватор чемпіонату.

Вембаньяма - №1 драфту-2023. Гомлгрен був обраний на драфті НБА-2022 під №2, але повністю пропустив свій перший сезон.

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