Голмгрен та Вембаньяма встановили історичне досягнення в історії НБА

Головні претенденти на нагороду Новачок року Чет Голмгрен та Віктор Вембаньяма за свій перший сезон одночасно поставили 100+ блок-шотів і влучили 50+ дальніх.

Про це повідомляє пресслужба НБА.

Це перший сезон в історії НБА, коли відразу два новачки досягають такого показника. Варто сказати, що до кінця сезону вони значно покращать ці показники, адже команди лише подолали екватор чемпіонату.

Вембаньяма - №1 драфту-2023. Гомлгрен був обраний на драфті НБА-2022 під №2, але повністю пропустив свій перший сезон.

This is the first season in NBA history that two rookies have recorded 100+ blocks and 50+ made threes.



We're only halfway through the season.



These rookie big men are different... and they go head-to-head tonight. pic.twitter.com/W7UIiyCyir