Прометей здолав Хапоель в Єврокубку

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 24 січня, БК Прометей (Україна) переміг БК Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) у матчі регулярного сезону Єврокубка.

Матч завершився з рахунком 113:105. Це найкращий результат команди за два сезони, які вона проводить в цьому турнірі.

До цього найкращим був показник у 105 очок, який титани підкорювали тричі: в нинішньому сезоні в грі проти Цедевіти-Олімпії (105:100), а також у попередньому сезоні в матчах проти Ульма (105:106) та Клужа (105:82).

Єврокубок. Група А.

24 січня

Хапоель Тель-Авів (Ізраїль) - Прометей (Україна) 105:113 (22:29, 30:27, 30:25, 23:32)

Хапоель: Манфорд (19 очков + 6 подборов + 2 передачи), Каммінгс (12+1+4), Веллс (13+3+3), Бені (0+0+1), Тімор (8+1+3), Ангола (24+8+2), Гінат (14+5+2), Александер (8+4+0), Залмансон (7+1+1).

Прометей: Клавелл (19+5+2), Марч (9+4+4), Грей, Санон (4+1+2), Сидоров (0+0+2), Агада (19+7+6), Ткаченко, Кеннеді (8+1+2), Липовий (11+5+2), Балвін (16+6+3), Одіасе (9+3+0).

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