Сакраменто переміг Атланту: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
23 січня
Філадельфія - Сан-Антоніо 133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34)
Орландо - Клівленд 99:126 (19:38, 28:34, 27:35, 25:19)
Детройт - Мілвокі 113:122 (30:30, 26:28, 29:31, 28:33)
Торонто - Мемфіс 100:108 (25:30, 21:23, 25:32, 29:23)
Міннесота - Шарлотт 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36)
Даллас - Бостон 110:119 (26:24, 33:41, 24:29, 27:25)
Фінікс - Чикаго 115:113 (22:37, 27:29, 34:24, 32:23)
Сакраменто - Атланта 122:107 (27:24, 30:16, 30:29, 35:38)