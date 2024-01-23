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Сакраменто переміг Атланту: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:10 207 0
Сакраменто переміг Атланту: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
23 січня

Філадельфія - Сан-Антоніо  133:123 (34:35, 28:23, 42:31, 29:34) 

Орландо - Клівленд 99:126 (19:38, 28:34, 27:35, 25:19) 

Детройт - Мілвокі 113:122 (30:30, 26:28, 29:31, 28:33) 

Торонто - Мемфіс  100:108 (25:30, 21:23, 25:32, 29:23) 

Міннесота - Шарлотт 125:128 (34:32, 35:32, 38:28, 18:36) 

Даллас - Бостон 110:119 (26:24, 33:41, 24:29, 27:25) 

Фінікс - Чикаго 115:113 (22:37, 27:29, 34:24, 32:23) 

Сакраменто - Атланта 122:107 (27:24, 30:16, 30:29, 35:38)

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