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Старий Луцьк підписав Липовцева та Кольченка

Досвідчені українські баскетболісти Олександр Кольченко та Дмитро Липовцев стали гравцями Старого Луцька
Сьогодні 21:45 221 0
Старий Луцьк підписав Липовцева та Кольченка
#Старий Луцьк

Джерело - Чемпіон.

Старий Луцьк оголосив про підписання колишнього захисника Будівельника Олександра Кольченка та ексфорварда Запоріжжя Дмитра Липовцева.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Обидва гравці зможуть дебютувати за команду вже під час баблу у Черкасах.

Захисник Олександр Кольченко цей сезон починав у складі Будівельника, в якому до зняття киян з чемпіонату в середньому набирав 11.2 очка, 2.5 підбирання та 1.9 передачі за 26 хвилин на майданчику.

Дмитро Липовцев перед сезоном підписав контракт з Запоріжжям, зігравши за команду Валерія Плеханова 12 матчів, граючи в середньому 21 хвилину, за які набирав 6.1 очка, 3 підбирання та 0.7 передачі.

Раніше Кривбас переграв Старий Луцьк у Суперлізі.

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