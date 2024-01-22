Старий Луцьк підписав Липовцева та Кольченка

Джерело - Чемпіон.
Старий Луцьк оголосив про підписання колишнього захисника Будівельника Олександра Кольченка та ексфорварда Запоріжжя Дмитра Липовцева.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Обидва гравці зможуть дебютувати за команду вже під час баблу у Черкасах.
Захисник Олександр Кольченко цей сезон починав у складі Будівельника, в якому до зняття киян з чемпіонату в середньому набирав 11.2 очка, 2.5 підбирання та 1.9 передачі за 26 хвилин на майданчику.
Дмитро Липовцев перед сезоном підписав контракт з Запоріжжям, зігравши за команду Валерія Плеханова 12 матчів, граючи в середньому 21 хвилину, за які набирав 6.1 очка, 3 підбирання та 0.7 передачі.
Раніше Кривбас переграв Старий Луцьк у Суперлізі.