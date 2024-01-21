Дніпро здолав Запоріжжя у матчі Суперліги

Лідер чемпіонату закріпився на першому місці в таблиці

Джерело - Чемпіон.

Дніпро здобув впевнену домашню перемогу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги, здолавши в центральному матчі вікенду Запоріжжя.

Матч завершився з рахунком 101:91. Найкращим гравцем матчу став Максим Закурдаєв, який набрав 23 очоки, реалізувавши 8/9 кидків з гри, в тому числі 5/5 дальніх спроб. Володимир Конєв оформив дабл-дабл з 11 очок та 10 підбирань

Наступну гру Дніпро зіграє 22 січня вдома проти одеської БІПИ, а Запоріжжя в цей же день протистоятиме аутсайдеру Суперліги Кривбасу.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Дніпро, СК Шинник

21 січня

Запоріжжя - Дніпро 91:101 (19:24, 23:35, 16:25, 33:17)

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