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Мілвокі переграв Детройт, Мемфіс поступився Чикаго: результати матчів НБА

Результати матчів регулярного чемпіонату НБА
Сьогодні 08:54 346 0
Мілвокі переграв Детройт, Мемфіс поступився Чикаго: результати матчів НБА
Фото: Getty Images
#NBA

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
21 січня

Детройт – Мілвокі 135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)

Вашингтон - Сан-Антоніо 127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)

Шарлотт - Філадельфія 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)

Атланта - Клівленд 95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)

Нью-Йорк - Торонто 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)

Чикаго - Мемфіс 125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)

Міннесота - Оклахома 97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)

Г'юстон - Юта 127:126 OT (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)

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