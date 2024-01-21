Мілвокі переграв Детройт, Мемфіс поступився Чикаго: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.
Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.
НБА - Регулярний чемпіонат
21 січня
Детройт – Мілвокі 135:141 (38:34, 29:36, 31:33, 37:38)
Вашингтон - Сан-Антоніо 127:131 (36:37, 30:35, 34:28, 27:31)
Шарлотт - Філадельфія 89:97 (24:24, 21:22, 28:23, 16:28)
Атланта - Клівленд 95:116 (20:25, 25:34, 25:34, 25:23)
Нью-Йорк - Торонто 126:100 (31:31, 28:26, 33:21, 34:22)
Чикаго - Мемфіс 125:96 (21:17, 29:23, 36:29, 39:27)
Міннесота - Оклахома 97:102 (24:30, 30:27, 29:17, 14:28)
Г'юстон - Юта 127:126 OT (31:24, 33:27, 25:38, 26:26, 12:11)