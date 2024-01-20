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Лейкерс поступився Брукліну, Денвер дотиснув Бостон: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:08 228 0
Лейкерс поступився Брукліну, Денвер дотиснув Бостон: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
20 січня

Шарлотт - Сан-Антоніо 124:120 (34:32, 32:26, 31:27, 27:35)

Орландо - Філадельфія 109:124 (34:32, 26:36, 16:21, 33:35)

Бостон - Денвер 100:102 (32:31, 29:24, 21:26, 18:21)

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк не взяв участі в матчі проти Денвера. 

Маямі - Атланта 108:109 (24:32, 32:25, 27:24, 25:28)

Новий Орлеан - Фінікс 109:123 (28:41, 24:28, 28:31, 29:23)

Портленд - Індіана 118:115 (34:31, 30:22, 24:28, 30:34)

Лейкерс - Бруклін 112:130 (37:28, 31:34, 22:38, 22:30)

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