Бостон із Михайлюком обіграв Сан-Антоніо: результати матчів НБА

Результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат

18 січня

Детройт - Міннесота 117:124 (40:39, 22:31, 28:28, 27:26)

Бостон - Сан-Антоніо 117:98 (30:25, 40:20, 24:33, 23:20)

Українець Святослав Михайлюк у поєдинку проти Сан-Антоніо відіграв менш як чотири хвилини на майданчику, дві безуспішні спроби кидка через дугу.

Торонто - Маямі 121:97 (41:18, 37:25, 16:30, 27:24)

Атланта - Орландо 106:104 (26:26, 23:25, 29:25, 28:28)

Клівленд - Мілвокі 135:95 (32:22, 34:19, 42:26, 27:28)

Нью-Йорк - Г'юстон 109:94 (23:25, 25:21, 29:23, 32:25)

Новий Орлеан - Шарлотт 132:112 (43:36, 23:25, 30:21, 36:30)

Лейкерс - Даллас 127:110 (32:26, 23:27, 42:27, 30:30)

Портленд - Бруклін 105:103 (24:23, 27:29, 23:31, 31:20)