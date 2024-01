Торонто близький до завершення угоди про обмін Сіакама в Індіану

Торонто домовився з Індіаною про обмін свого форварда Паскаля Сіакама.

Про це повідомляє інсайдер Едріан Воджнаровскі.

Репторс натомість отримають Брюса Брауна-молодшого, Джордана Нвору і три піки у першому раунді драфту.

Новий Орлеан стане третьою командою в угоді, відправивши Кайру Льюїса в Торонто.

BREAKING: The Indiana Pacers are finalizing a trade to acquire All-Star F Pascal Siakam in a deal that will send Bruce Brown, Jordan Nwora and three first-round picks to the Toronto Raptors. New Orleans will be a third team in deal, sending Kira Lewis to the Raptors.