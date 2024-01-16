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Баскетболіста Завацького визволено з полону

Завацький на початку 2000-х грав у Вищій лізі за харківський Політехнік
Сьогодні 19:11 252 0
Баскетболіста Завацького визволено з полону

Джерело - fbu.ua.

На початку року, 3 січня, Україна за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

Серед повернутих на рідну землю - баскетболіст Борис Завацький. Він відомий в першу чергу виступами в харківській аматорський баскетбольній лізі, але має досягнення і в професійному баскетболі – Борис Завацький на початку 2000-х грав у Вищій лізі за харківський Політехнік, а в 1999 році ставав чемпіоном України з баскетболу 3х3.

Борис пішов добровольцем на війну в 2015 році і звільнився в кінці 2021 року, але з початком повномасштабного  вторгнення одразу пішов до військомату.

За 5 місяців, поки Борис був не на службі, він встиг одружитись на дівчині Юлії, з якою разом вчився в інтернаті (Юлія - займалась біатлоном) і яка була його першим коханням, але з якою він майже 20 років не спілкувався.

"Він казав, що нарешті знайшов своє кохання. Хоча все одно рвався на фронт, не міг знайти себе в цивільному житті. Та й зараз, одразу після обміну, він рветься назад йти захищати Україну. Хоча зрозуміло, що зараз треба багато часу на відновлення", - розповіла дружина Бориса Завацького Юлія.

Борис Завацький воював в складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, але 25 березня 2022 року в Харківський області біля села Вільхівка зник під час виконання бойового завдання, потрапивши в засідку.

"Він пробув в полоні 21 місяць. Через Червоний Хрест я дізналась, що він живий, знаходиться в полоні. З ним там був ще одним спортсмен - кікбоксер Олексій Ануля – так от він за себе і за Бориса розповідав, що їх били навіть просто за те, що вони високі зростом, спортивні і це росіян дуже дратувало, в карцер садили. Борис поки нічого за полон мені не розповідав.

Він втратив майже 45 кілограмів. З нього там знущались, у нього була контузія і взагалі стан здоров'я суттєво погіршився. Я його не впізнала на тих світлинах, які він мені прислав після обміну. Це все зараз фіксується для ООН.

Але він не зламався. Це патріотична людина, він завжди за Україну", - розповіла Юлія.

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