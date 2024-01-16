Баскетболіста Завацького визволено з полону

Завацький на початку 2000-х грав у Вищій лізі за харківський Політехнік

На початку року, 3 січня, Україна за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів повернула з російського полону 230 військових та цивільних.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Це найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін.

Серед повернутих на рідну землю - баскетболіст Борис Завацький. Він відомий в першу чергу виступами в харківській аматорський баскетбольній лізі, але має досягнення і в професійному баскетболі – Борис Завацький на початку 2000-х грав у Вищій лізі за харківський Політехнік, а в 1999 році ставав чемпіоном України з баскетболу 3х3.

Борис пішов добровольцем на війну в 2015 році і звільнився в кінці 2021 року, але з початком повномасштабного вторгнення одразу пішов до військомату.

За 5 місяців, поки Борис був не на службі, він встиг одружитись на дівчині Юлії, з якою разом вчився в інтернаті (Юлія - займалась біатлоном) і яка була його першим коханням, але з якою він майже 20 років не спілкувався.

"Він казав, що нарешті знайшов своє кохання. Хоча все одно рвався на фронт, не міг знайти себе в цивільному житті. Та й зараз, одразу після обміну, він рветься назад йти захищати Україну. Хоча зрозуміло, що зараз треба багато часу на відновлення", - розповіла дружина Бориса Завацького Юлія.

Борис Завацький воював в складі 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка, але 25 березня 2022 року в Харківський області біля села Вільхівка зник під час виконання бойового завдання, потрапивши в засідку.