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Сакраменто з Ленем поступився Мілвокі: результати матчів НБА

Сьогодні 09:54 185 0
Сакраменто з Ленем поступився Мілвокі: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
15 січня

Денвер - Індіана 117:109 (28:28, 32:29, 29:27, 28:25)

Маямі - Шарлотт 104:87 (26:16, 26:15, 25:30, 27:26)

Міннесота - Кліпперс 109:105 (29:19, 17:26, 35:23, 28:37)

Мілвокі - Сакраменто 143:142 OT (32:37, 36:29, 27:25, 33:37, 15:14)

Український центровий Сакраменто Олексій Лень відіграв понад 11 хвилин, набравши чотири очки, п’ять підбирань та один асист.

Портленд - Фінікс 116:127 (33:31, 28:40, 31:35, 24:21)

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