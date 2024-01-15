Сакраменто з Ленем поступився Мілвокі: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат

15 січня

Денвер - Індіана 117:109 (28:28, 32:29, 29:27, 28:25)

Маямі - Шарлотт 104:87 (26:16, 26:15, 25:30, 27:26)

Міннесота - Кліпперс 109:105 (29:19, 17:26, 35:23, 28:37)

Мілвокі - Сакраменто 143:142 OT (32:37, 36:29, 27:25, 33:37, 15:14)

Український центровий Сакраменто Олексій Лень відіграв понад 11 хвилин, набравши чотири очки, п’ять підбирань та один асист.

Портленд - Фінікс 116:127 (33:31, 28:40, 31:35, 24:21)