Столичний клуб вдруге в сезоні здолав криворіжців

Джерело - Чемпіон.

Київ-Баскет здобув впевнену перемогу в матчі регулярного чемпіонату Суперліги Favbet, здолавши в Луцьку Кривбас (77:66).

Київ-Баскет та Кривбас завершили ігровий тиждень з однією перемогою в трьох матчах баблу в Луцьку.

Суперліга - Регулярний чемпіонат

Львів, ПС Галичина

14 січня

Кривбас - Київ-Баскет 66:77 (16:20, 14:24, 15:16, 21:17)

Кривбас: Рід 18 + 4 підбирання + 3 передачі, Бібіков 10 + 6 підбирань, Бречка 8 + 5 підбирань + 4 передачі, Тіщенко 6, Мельнік 0 — старт, Мартинов 14, Василенко 6, гречко 4, Железняк

Київ-Баскет: Заплотинський 13 + 11 підбирань + 3 блок-шоти - 3 втрати, Байнум 11 + 8 підбирань + 4 передачі, Зайцев 9 + 3 передачі, Кошеватський 7, Стародуб 6 — старт, Буренко 15, Кісільчук 7 + 3 передачі, Когут 6, Іванов 3, Юрченко 0, Фреш-Стаханов 0

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