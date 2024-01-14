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Бостон з Михайлюком впевнено переміг Г'юстон: результати матчів НБА

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Бостон з Михайлюком впевнено переміг Г'юстон: результати матчів НБА
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

У ніч на неділю, 14 січня, відбулося вісім матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Український баскетболіст Бостона Святослав Михайлюк у матчі проти Г'юстона набрав шість очок, зробивши один підбір.

НБА - Регулярний чемпіонат
13 січня

Бостон - Г'юстон 145:113 (35:31, 34:27, 43:28, 33:27)

Бостон: Браун (32), Тейтум (27 + 8 підбирань), Порзингіс (17 + 7 підбирань), Уайт (13), Холідей (11) - старт; Прітчард (19), Хорфорд (7), Михайлюк (6), Хаузер (6), Бріссетт (5), Корнет (2), Стівенс (0).

Г'юстон: Шенгюн (19 + 10 підбирань), Брукс (12), Грін (10), Сміт (9), Ванвліт (5 + 7 передач) - старт; Уітмор (22 + 7 підбирань), Томпсон (10 + 10 підбирань), Грін (9), А. Холідей (5), Вільямс (5), Буллок (3), Мар'янович (2), Лендейл (2), Тейт (0).

Атланта - Вашингтон 99:127 (25:30, 22:28, 24:41, 28:28)

Атланта: Янг (21 + 10 передач), Бей (16 + 7 підбирань), Мюррей (13), Джонсон (5), Капела (4 + 8 підбирань) - старт; Богданович (14), Оконгву (9 + 10 підбирань), Метьюз (8), Фернанду (4), Форрест (4), Ланді (1), Гріффін (0).

Вашингтон: Кузма (29), Пул (20), Авдія (19 + 14 підбирань + 9 передач), Геффорд (10), Джонс (8 + 7 передач) - старт; Кулібалі (12), Кісперт (11), Райт (8), Болдуїн (8 + 9 підбирань), Діалло (2), Бернард (0).

Мемфіс - Нью-Йорк 94:106 (27:25, 30:28, 15:30, 22:23)

Мемфіс: В. Вільямс (17 + 8 підбирань + 8 передач), Кеннард (14), Родді (14), Тіллман (12 + 6 перехоплень), Гільярд (5 + 7 передач) - старт; Джексон (20), З. Вільямс (10), Ларевія (2), Кончар (0).

Нью-Йорк: Рендл (24 + 11 підбирань + 6 втрат), Макбрайд (19), Анунобі (18 + 4 блок-шоти), Дівінченцо (13), Хартенштайн (12 + 20 підбирань + 4 блок-шоти) – старт; Флінн (9), Харт (8 + 7 підбирань), Граймс (3), Ачіува (0).

Оклахома-Сіті - Орландо 112:100 (23:21, 26:19, 37:33, 26:27)

Оклахома-Сіті: Гілджес-Александер (37 + 7 передач), Джейлен Вільямс (16), Холмгрен (15 + 8 підбирань), Гідді (12 + 8 підбирань), Дорт (12) - старт; Джо (9), Міціч (7), К. Вільямс (3), Воллес (1), Віггінс (0), Дженг (0).

Орландо: Банкеро (20 + 9 підбирань + 8 передач), Х'юстан (14), Саггс (9), Бітадзе (8 + 9 підбирань), Окікі (5) - старт; Ентоні (14), Блек (13), Квін (7), Айзек (6), М. Вагнер (4).

Мілвокі - Голден Стейт 129:118 (33:24, 21:32, 29:25, 46:37)

Мілвокі: Я. Адетокумбо (33 + 9 підбирань), Ліллард (27 + 7 передач), Міддлтон (24 + 10 передач), Бізлі (11), Б. Лопес (11 + 8 підбирань + 6 передач) - старт; Джексон (10 + 10 підбирань), Портіс (10 + 8 підбирань), Коннотон (3), Лівінгстон (0).

Голден Стейт: Підземські (23 + 10 підбирань), Томпсон (21), Шаріч (12 + 6 передач), Віггінс (7), Луні (6) – старт; Кумінга (28), Джексон-Девіс (12), Кіньонес (6), Джозеф (3).

Сан-Антоніо - Чикаго 116:122 (23:35, 32:28, 39:31, 22:28)

Сан-Антоніо: Джонс (30 + 9 підбирань), Сохан (11 + 7 підбирань), Шемпені (6), Вассел (5), Барлоу (5) - старт; К. Джонсон (26), Бренем (14), Осман (9), Мамукелашвілі (8 + 8 підбирань), Уеслі (2).

Чикаго: Вучевич (24 + 16 підбирань), Дерозан (20), Уайт (15), Карузо (11 + 6 передач), Лавін (10 + 7 передач) - старт; Досунму (21), Картер (14), Драммонд (7 + 11 підбирань), Террі (0).

Даллас - Новий Орлеан 108:118 (20:29, 34:20, 27:39, 27:30)

Даллас: Ірвінг (33 + 6 передач), Хардуей (24), Д. Джонс (24), Грін (9), Пауелл (2 + 9 підбирань + 8 передач) - старт; Харді (8), Сет Каррі (3), Лоусон (3), Клебер (2), Г. Вільямс (0).

Новий Орлеан: Хоукінс (34), Джонс (15), Валанчюнас (14 + 12 підбирань + 7 передач), Маршалл (13), Деніелс (10 + 7 передач) - старт; Ненс (14), Альварадо (14), Робінсон-Ерл (2), Льюїс (2).

Юта - Лейкерс 132:125 (31:39, 33:28, 36:28, 32:30)

Юта: Маркканен (29 + 9 підбирань), Секстон (27), Коллінз (19 + 13 підбирань), Данн (7), Фонтеккйо (0) – старт; Кларксон (21), Джордж (19), Олінік (4), Кесслер (4), Агбаджі (2).

Лейкерс: Рассел (39 + 8 передач), Рівз (19), Девіс (15 + 15 підбирань + 11 передач + 4 блок-шоти + 6 втрат), Прінс (12), Реддіш (0) – старт; Хатімура (17), Вуд (15 + 9 підбирань), Вандербілт (5), Крісті (3), Мейс (0).

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