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Філадельфія розібралася із Сакраменто, Юта перемогла Торонто: результати матчів НБА

Результати матчів НБА
Сьогодні 09:10 167 0
Філадельфія розібралася із Сакраменто, Юта перемогла Торонто: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

Відбулися матчі регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

НБА - Регулярний чемпіонат
13 січня

Детройт - Г’юстон 110:112 (30:23, 25:32, 36:33, 19:24)

Філадельфія - Сакраменто 112:93 (29:21, 36:25, 22:27, 25:20)

Атланта - Індіана 108:126 (30:34, 32:34, 19:31, 27:27)

Сан-Антоніо - Шарлотт 135:99 (28:22, 38:23, 37:26, 32:28)

Мемфіс - Кліпперс 119:128 (26:23, 27:42, 26:35, 40:28)

Чикаго - Голден Стейт 131:140 (30:33, 45:29, 20:48, 36:30)

Маямі - Орландо 99:96 (30:22, 26:33, 19:18, 24:23)

Міннесота - Портленд 116:93 (36:15, 27:27, 25:15, 28:36)

Юта - Торонто 145:113 (28:25, 36:22, 41:38, 40:28)

Денвер - Новий Орлеан 125:113 (37:25, 29:26, 34:29, 25:33)

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