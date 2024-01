Оклахома розгромила Портленд у матчі регулярного сезону НБА (139:77) та встановила рекорд.

Про це повідомляє Opta.

У середині листопада Тандер здобули трохи скромнішу розгромну перемогу над Трейл Блейзерс - 134:91.

Таким чином Оклахома стала першою в історії командою, яка перевершила суперника на 100+ очок за дві особисті зустрічі.

