Українець набрав 9 очок у грі з Мілвокі

Джерело - Чемпіон.

У ніч на п'ятницю, 12 січня, відбулися п'ять матчів регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації.

Українець Святослав Михайлюк у складі Бостона набрав 9 очок, зробив одну результативну передачу та одне підбирання у грі з Мілвокі.

НБА - Регулярний чемпіонат

12 січня

Клівленд - Бруклін 111:102 (26:16, 28:18, 24:26, 33:42)

Мілвокі - Бостон 135:102 (41:23, 34:15, 36:32, 24:32)

Оклахома-Сіті - Портленд 139:77 (36:24, 39:15, 43:17, 21:21)

Даллас - Нью-Йорк 128:124 (44:26, 30:29, 27:31, 27:38)

Лейкерс - Фінікс 109:127 (25:36, 27:30, 26:39, 31:22)

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