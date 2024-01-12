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Гідді та Дорт встановили історичні рекорди НБА

Сьогодні 15:09 177 0
Гідді та Дорт встановили історичні рекорди НБА

Джерело - Чемпіон.

Розігруючий Оклахома-Сіті Тандер Джош Гідді в матчі регулярного чемпіонату НБА проти Портленд Трейл Блейзерс (139:77) набрав 13 очок (5/5 з гри), 10 підбирань, 12 передач за 22 хвилини та встановив історичний рекорд НБА.

Про це повідомляє StatMuse.

Гідді став першим гравцем в історії НБА, який оформив трипл-дабл зі 100% точності менш ніж за 25 хвилин ігрового часу.

Форвард Тандер Лугенц Дорт набрав 11 очок при рейтингу плюс-мінус +45 за 18,5 хвилин. Дорт - перший гравець в історії НБА, якому вдалося продемонструвати позитивний рейтинг більше 40 менш ніж за 20 хвилин на паркеті.

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