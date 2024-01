Віктор Вембаньяма у матчі з Детройтом (130:108) зробив трипл-дабл та перевершив рекорд Андре Ігуадали.

Француз набрав 16 очок, зробив 12 підбирань і віддав 12 передач. Бігмен за 21 хвилину на паркеті не втрачав м’яч.

На момент гри Віктору було 20 років і 6 днів. Він став наймолодшим автором трипл-даблу при цьому без втрат м’яча.

Попереднім рекордсменом був Андре Ігуадала, якому на момент матчу з трипл-даблом без втрат був 21 рік та 54 дні.

