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Прикарпаття-Говерла в овертаймі переграв Політехніку-Галичину у Суперлізі

Сьогодні 20:28 153 0
Прикарпаття-Говерла в овертаймі переграв Політехніку-Галичину у Суперлізі
#Політехніка-Галичина, #Прикарпаття-Говерла

Джерело - Чемпіон.

Прикарпаття-Говерла обіграв Політехніку-Галичину у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.

Матч завершився з рахунком 73:68

Говерла одержала 10-у перемогу в сезоні.

Суперліга  - Регулярний чемпіонат

10 січня

Прикарпаття-Говерла — Політехеніка-Галичина 73:68 ОТ (25:16, 16:19, 11:16, 15:16, 6:1) 

Прикарпаття-Говерла: Чугунов 25 + 7 підбирань, Кабацюра 17 + 10 підбирань, Старцев 12 + 5 передач – 6 втрат, Жулавський 4, Горобеченко 5 + 6 передач – старт; Музиченко 5, Лесик 5 + 11 підбирань – 5 втрат, Аврахов 0.

Політехніка-Галичина: Нельсон 23 + 9 підбирань + 8 передач – 8 втрат, Карпюк 7 + 17 підбирань, Крамар 10 + 5 перехоплень, Федчук 6, Станішевський 3 – старт; Дешон 10 + 6 підбирань, Бачурін 7, Качанов 2, Бартоломеєв 0, Сафонов 0 – 4 втрати  

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