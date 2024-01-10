Прикарпаття-Говерла в овертаймі переграв Політехніку-Галичину у Суперлізі

Джерело - Чемпіон.
Прикарпаття-Говерла обіграв Політехніку-Галичину у матчі регулярного чемпіонату Суперліги.
Матч завершився з рахунком 73:68
Говерла одержала 10-у перемогу в сезоні.
Суперліга - Регулярний чемпіонат
10 січня
Прикарпаття-Говерла — Політехеніка-Галичина 73:68 ОТ (25:16, 16:19, 11:16, 15:16, 6:1)
Прикарпаття-Говерла: Чугунов 25 + 7 підбирань, Кабацюра 17 + 10 підбирань, Старцев 12 + 5 передач – 6 втрат, Жулавський 4, Горобеченко 5 + 6 передач – старт; Музиченко 5, Лесик 5 + 11 підбирань – 5 втрат, Аврахов 0.
Політехніка-Галичина: Нельсон 23 + 9 підбирань + 8 передач – 8 втрат, Карпюк 7 + 17 підбирань, Крамар 10 + 5 перехоплень, Федчук 6, Станішевський 3 – старт; Дешон 10 + 6 підбирань, Бачурін 7, Качанов 2, Бартоломеєв 0, Сафонов 0 – 4 втрати