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Сакраменто з Ленем переміг Детройт: результати матчів НБА

Українець провів 10 хвилин і набрав шість очок
Сьогодні 08:55 146 0
Сакраменто з Ленем переміг Детройт: результати матчів НБА
#Олексій Лень

Джерело - Чемпіон.

У рамках чергового ігрового дня регулярного сезону НБА відбулося 5 матчів.

Сакраменто переграв Детройт. Українець Олексій Лень у складі Сакраменко провів 10 хвилин - набрав шість очок та зробив три підбирання.

НБА - Регулярний чемпіонат
10 січня

Детройт - Сакраменто 110:131 (47:29, 18:39, 30:30, 15:33)

Орландо - Міннесота 92:113 (16:33, 21:34, 29:23, 26:23)

Нью-Йорк - Портленд 112:84 (38:22, 25:19, 34:20, 15:23)

Даллас - Мемфіс 103:120 (22:29, 31:29, 30:35, 20:17)

Лейкерс - Торонто 132:131 (28:24, 23:29, 37:36, 44:42)

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