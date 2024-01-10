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Збірна України зіграє матч відбору на Євробаскет у Ризі

Сьогодні 11:39 146 0
Збірна України зіграє матч відбору на Євробаскет у Ризі

Джерело - fbu.ua.

Чоловіча національна збірна України перший домашній матч у відборі на Євробаскет-2025 проти Португалії зіграє у Ризі (Латвія). 

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

Саме тут на майданчику Арена Рига ми провели попередні домашні матчі після початку повномасштабної війни в Україні.

Федерація баскетболу України вирішила не змінювати домашній майданчик для національної команди, за що зокрема виступив і головний тренер збірної Віталій Степановський.

Гра Україна -- Португалія відбудеться 25 лютого в Ризі, Латвія (Арена Рига) і розпочнеться о 21:00.

Перед матчем з Португалією, нагадаємо, 22 лютого збірна України зіграє виїзну гру кваліфікації Євробаскету-2025 проти Словенії. Це буде стартова гра відбіркового турніру. Третім суперником збірної України в рамках групи А кваліфікації є команда Ізраїлю.

Кваліфікація чемпіонату Європи проходитиме під час трьох вікон: 19-27 лютого 2024 року, 18-26 листопада 2024 року та 17-25 лютого 2025 року. Кожна збірна проведе по дві гри в кожному вікні. 

Відповідно до формату, три команди, які посядуть найвищі місця в кожній групі, за винятком груп, до яких входять співгосподарі Євробаскету 2025 (Кіпр, Фінляндія, Польща та Латвія), вийдуть у фінальний раунд.

У групах, до складу яких входитимуть країни-господарі, право на участь у Євробаскеті отримають господар та дві інші команди, які посіли найвищі місця.

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