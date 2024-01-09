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Морант пропустить залишок сезону НБА

Баскетболіст нещодавно повернувся після травми
Сьогодні 14:39 211 0
Морант пропустить залишок сезону НБА

Джерело - basket.com.ua.

Розігруючий та лідер Мемфіс Гріззліз Джа Морант пропустить залишок регулярного сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) через майбутню операцію з приводу розриву суглобової губи плеча.

Про це повідомляє інсайдер The Athletic Шемс Чаранія.

Зазначимо, що чинний контракт 24-річного баскетболіста розрахований до кінця сезону-2027/2028. У сезоні-2023/2024 гравець заробить $ 34 млн. Морант пропустив перші 25 матчів через дискваліфікацію з приводу демонстрації зброї на онлайн-трансляції.

У нинішньому сезоні скандальний гравець узяв участь у дев'яти зустрічах, набираючи в середньому 25,1 очка, 8,1 результативної передачі та 5,6 підбирання.

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