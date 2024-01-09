Головне
Помер Богдан Шершун
Вчора 14:48 3710
Стала відома вартість квитків на супербій Усик - Ф'юрі
Сьогодні 08:08 2139
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді
Вчора 21:30 4941
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером
Вчора 19:39 3823
Помер Франц Бекенбауер
Вчора 18:50 846
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ
Вчора 16:13 3566
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Вчора 15:40 559
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію
Вчора 12:58 85578
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки
Вчора 12:28 353437 6
Стало відомо, скільки зароблять Джошуа і Нганну за свій бій
Вчора 12:09 1082
Прямі трансляції

Індіана здолала Бостон, Вашингтон поступився Оклахома-Сіті: результати матчів НБА

Сьогодні 09:25 213 0
Індіана здолала Бостон, Вашингтон поступився Оклахома-Сіті: результати матчів НБА

Джерело - Чемпіон.

У рамках чергового ігрового дня регулярного сезону НБА відбулося 6 матчів.

НБА - Регулярний чемпіонат
9 січня

Вашингтон - Оклахома-Сіті 128:136 (30:36, 31:31, 36:35, 31:34)

Індіана - Бостон 133:131 (33:34, 26:34, 44:33, 30:30)

Шарлот - Чикаго 112:119 ОВ (25:24, 18:27, 33:32, 31:24, 5:12)

Маямі - Г'юстон 120:113 (34:27, 25:32, 32:23, 29:31)

Мілвокі - Юта 116:132 (23:41, 23:36, 44:23, 26:32)

Кліпперс - Фінікс 138:111 (34:31, 37:32, 30:28, 37:20)

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером Історія дня. Неймовірна розповідь про фото з легендарним Бекенбауером 3823
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на турнірі в Окленді 4941
Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки Рейтинг WTA: Світоліна піднялася на дві сходинки 353437 6
Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію Рейтинг ATP: Сачко зберіг свою позицію 85578
Помер Богдан Шершун Помер Богдан Шершун 3710
Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ Ольга Ракицька: Ярослав допомагає ЗСУ 3566
Рекомендуємо
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 47591 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 85396
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 58241
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 17586 2
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 162395
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 4593