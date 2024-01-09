Джерело - Чемпіон.
У рамках чергового ігрового дня регулярного сезону НБА відбулося 6 матчів.
НБА - Регулярний чемпіонат
9 січня
Вашингтон - Оклахома-Сіті 128:136 (30:36, 31:31, 36:35, 31:34)
Індіана - Бостон 133:131 (33:34, 26:34, 44:33, 30:30)
Шарлот - Чикаго 112:119 ОВ (25:24, 18:27, 33:32, 31:24, 5:12)
Маямі - Г'юстон 120:113 (34:27, 25:32, 32:23, 29:31)
Мілвокі - Юта 116:132 (23:41, 23:36, 44:23, 26:32)
Кліпперс - Фінікс 138:111 (34:31, 37:32, 30:28, 37:20)
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