Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка

Бостон Селтікс повністю гарантував контракт чотирьох баскетболістів, до числа яких увійшов Святослав Михайлюк.

Про це повідомляє інсайдер Кіт Сміт.

Це означає, що клуб зобов'язується виплатити Михайлюку 2 млн доларів за цей сезон, які належать атакувальному захиснику за підписаним договором незалежно від обставин.

До 10 січня цього року у Селтікс була опція відрахувати Святослава, однак, вони вирішили не користуватися нею.

У поточному сезоні українець провів за Бостон 15 ігор, в середньому набираючи по 1,7 очка і роблячи по 0,9 підбирання за 7 хвилин і 38 секунд на майданчику.

All four Celtics who had contract guarantee deadlines of today saw their deals become fully guaranteed:



Dalano Banton -$2M

Luke Kornet - $2.4M

Svi Mykhailiuk - $2M

Lamar Stevens - $2M