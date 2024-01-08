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Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка

Кельти виплатять українцеві всю зарплату незалежно від обставин
Сьогодні 15:40 150 0
Бостон повністю гарантував контракт Михайлюка
Фото Getty Images
#Святослав Михайлюк

Джерело - Чемпіон.

Бостон Селтікс повністю гарантував контракт чотирьох баскетболістів, до числа яких увійшов Святослав Михайлюк.

Про це повідомляє інсайдер Кіт Сміт.

Це означає, що клуб зобов'язується виплатити Михайлюку 2 млн доларів за цей сезон, які належать атакувальному захиснику за підписаним договором незалежно від обставин.

До 10 січня цього року у Селтікс була опція відрахувати Святослава, однак, вони вирішили не користуватися нею.

У поточному сезоні українець провів за Бостон 15 ігор, в середньому набираючи по 1,7 очка і роблячи по 0,9 підбирання за 7 хвилин і 38 секунд на майданчику.

Нагадаємо, що на нашому сайті доступні результати матчів минулого ігрового дня в НБА.

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