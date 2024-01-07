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Дніпро вніс до заявки на сезон Вільховецького

Сьогодні 19:11 245 0
Дніпро вніс до заявки на сезон Вільховецького
#БК Дніпро

Джерело - Tribuna.com.

БК Дніпро вніс до заявки на сезон захисника Миколу Вільховецького.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

36-річний гравець захищав кольори дніпрян у минулому сезоні, провівши 12 матчів, у яких набирав у середньому 4.7 очка, 1.3 підбирання і 1.8 передачі.

Також Вільховецький виступав за Дніпро з 2009 по 2013 роки та з 2015 по 2019.

У сезоні 2020/21 він був заявлений за київський Будівельник, але жодного матчу в Суперлізі не зіграв.

Наразі Дніпро очолює турнірну таблицю Суперліги.

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