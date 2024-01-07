Дніпро вніс до заявки на сезон Вільховецького

БК Дніпро вніс до заявки на сезон захисника Миколу Вільховецького.

Про це повідомляє пресслужба ФБУ.

36-річний гравець захищав кольори дніпрян у минулому сезоні, провівши 12 матчів, у яких набирав у середньому 4.7 очка, 1.3 підбирання і 1.8 передачі.

Також Вільховецький виступав за Дніпро з 2009 по 2013 роки та з 2015 по 2019.

У сезоні 2020/21 він був заявлений за київський Будівельник, але жодного матчу в Суперлізі не зіграв.

Наразі Дніпро очолює турнірну таблицю Суперліги.